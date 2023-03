Stadtrat verbietet Schottergärten in Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen sollen Grundstückseigentümer künftig ökologischer handeln. Flachdächer zum Beispiel müssen künftig begrünt werden.

Gestein statt Grün: Schottergärten standen zuletzt auch in Bad Wörishofen regelmäßig im Zentrum der Kritik. Der Stadtrat hat nun einen Schlussstrich unter die Debatte gezogen und die Anlage von Schottergärten verboten. Weil dazu aber die Gestaltungssatzung Bad Wörishofens geändert werden musste, ging das nicht ganz geräuschlos über die Bühne. Diese Satzung regelt nämlich noch viele andere wichtige Details.