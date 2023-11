Stadtwerke Bad Wörishofen verbuchen Rekordgewinn

Plus Der beste Jahresabschluss der Stadtwerke-Geschichte bringt Gebührensenkungen für die Kunden in Bad Wörishofen bei Gas und Strom.

Die Stadtwerke Bad Wörishofen haben den größten Gewinn der Unternehmensgeschichte verbucht. Entsprechend gut war die Stimmung bei der Vorstellung der Zahlen. Für die Kunden der Stadtwerke werden zum Jahresbeginn die Preise für Strom und Gas sinken.

Die Stadt Bad Wörishofen wird von den Stadtwerken für das Geschäftsjahr 2022 einen Betrag von 673.000 Euro erhalten. Das kann sich das Unternehmen locker leisten, denn Werkleiter Peter Humboldt gab am Mittwochabend bekannt, dass sich der Jahresgewinn auf 2,7 Millionen Euro beläuft. Das ist eine enorme Steigerung von 1,9 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr und der höchste Gewinn, den die Stadtwerke jemals verbucht haben. Sondereffekte hätten dies ermöglicht, sagte Humboldt im Stadtrat.