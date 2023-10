Vorfahrt missachtet: Unfall beim Abbiegen

Unverletzt konnten beide Unfallbeteiligten aussteigen, nachdem ihre Autos im Gärtnerweg in Bad Wörishofen zusammengestoßen war.

Ein Moment der Unachtsamkeit genügte, schon hatte es am Mittwochvormittag gekracht: Ein 83-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei von der Straße Am Anger kommend nach rechts in den Gärtnerweg einbiegen. Dabei übersah er offenbar das Auto einer 82-Jährigen. Bei dem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde keine der beiden Insassen verletzt. (mz)