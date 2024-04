Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Weitere Panzer-Transporte rund um Bad Wörishofen sind geplant

Plus Schwertransporte mit Panzern werden das Unterallgäu über die nächsten Monate hin beschäftigen, das wird nun klar. Wo die Fahrzeuge rollen, steht schon fest.

Von Markus Heinrich

Der Transport eines Panzers auf der Umgehungsstraße von Bad Wörishofen hat für Aufsehen gesorgt. Nun steht fest, dass es weitere Schwertransporte mit Panzern geben wird.

Ein eher seltener Schwertransport rollte am Dienstagvormittag auf der Umgehungsstraße von Bad Wörishofen. Ein Panzer wurde zu seinem Bestimmungsort gebracht, am Tunnel Bad Wörishofen wurde dazu der Verkehr kurzzeitig ausgebremst. Begleitfahrzeuge riegelten die Straße ab. Auf der Facebook-Seite unserer Redaktion wurde das Foto des Transports seither teils kontrovers kommentiert. Von "nur traurig" bis hin zum Hinweis, das sei in der Oberpfalz völlig normal, reichen da die Meinungen der Nutzerinnen und Nutzer. Nun wird klar, dass es nicht der einzige Panzer-Transport bleiben wird.

