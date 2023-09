Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Weltstar zum Anfassen: Igor Levit spielt in Bad Wörishofen für Kinder

Plus "Vorsicht Klassik" heißt es beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Starpianist Igor Levit plaudert mit Kindern aus dem Nähkästchen.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

In Jeans und Sweatshirt betritt Weltstar Igor Levit die Bühne und strahlt. Vor ihm sitzen rund 1000 eingeladene Schülerinnen und Schüler der Region, die Levit am Freitag schon erleben durften, bevor er am Abend das Festival der Nationen eröffnete. Auf der Bühne sind die Musikerinnen und Musiker des vbw-Festivalorchesters mit elf bis 17 Jahren genauso jung wie das Publikum. „Ich hab mit drei Jahren krabbelnd zum Klavier gefunden“, erzählt der Starpianist, bevor er sich an den Konzertflügel setzt und nur einen einzigen Hörtipp gibt: „Einfach Augen schließen und genießen“.

Der 16-jährige Atakan sitzt edel in schwarzes Hemd und Krawatte gekleidet in der ersten Reihe und wartet voller Spannung auf den Künstler. „Es ist für mich heute etwas ganz Besonderes, es bedeutet mir viel“, sagt der Hobbypianist aufgeregt. Moderatorin Katharina Neuschaefer vom Bayerischen Rundfunk richtet die erste Frage aber an den Dirigenten Christoph Adt: „Tut mir leid, wozu braucht es eigentlich den Dirigenten?“ Schmunzelnd erklärt Adt, wie wichtig seine Position für das Zusammenspiel des Orchesters ist und lobt die Frische, mit der die jungen Musikerinnen und Musiker auch in diesem Jahr die klassische Musik interpretieren. Doch im Publikum sitzen bereits viele kleine Expertinnen und Experten, weit über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen streckt, als gefragt wird, wer ein Instrument spielt. Dazu gehören auch die Sechstklässlerinnen Sophie, Annabelle und Noemi, die in diesem Jahr in die Konzertband ihrer Schule eintreten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen