Wunds Zukunftsvision für die Therme Bad Wörishofen

Plus Zum Festakt "20 Jahre Therme Bad Wörishofen" kamen zahlreiche Ehrengäste. Klaus Holetschek redete Klartext und mahnte, man brauche wieder Mut und kreative Ideen in der Stadt.

Mit vielen Ehrengästen, welche die Therme teilweise schon seit ihrer Entstehung begleiten, feierte Bad Wörishofens Thermen-Chef Jörg Wund das Südseeparadies, das am 1. Mai 20 Jahre alt wurde. In der Rede von Klaus Holetschek, dem CSU-Fraktionschefs im Landtag, wurde es emotional.

Inhaber Jörg Wund blickte in seiner launigen Rede nicht nur auf die Entstehungsgeschichte der Therme und die anfänglichen Schwierigkeiten zurück, die letztlich in einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte endete, sondern sprach auch über die Zukunftsvision des Unternehmens. „Unser Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit und die Verweildauer weiter zu erhöhen.“