Bad Wörishofen

18:00 Uhr

20 Jahre Therme Bad Wörishofen: "Meine Mutter hat uns für verrückt erklärt"

Plus Jörg Wund erinnert sich an die Anfänge der Erfolgsgeschichte in Bad Wörishofen – und sagt, wie es mit der Therme weitergeht. Eine wichtige Entscheidung steht an.

Von Karin Donath

Es waren ein paar Zufälle und das vorausschauende Denken einiger Kommunalpolitiker nötig, damit Bad Wörishofen heute ein Thermalbad hat, das am 1. Mai bereits seit 20 Jahren besteht. „Eigentlich wollten wir die Therme ja in Buchloe bauen“, erzählt Jörg Wund im Gespräch mit unserer Redaktion. „Vor allem, da wir das Gefühl hatten, dass in Bad Wörishofen niemand ein Thermalbad will.“

Ende der Neunzigerjahre habe es in Bad Wörishofen bereits eine Thermalbohrung gegeben, eigentlich eine ideale Voraussetzung. Wund stellte die Idee der Therme dem damaligen Stadtbaumeister vor, der sich nicht wirklich dafür begeistern konnte; auch Bürgermeister Erwin Singer (FW) sei dem Projekt zunächst eher ablehnend gegenübergestanden. „Die Verbindung der Kneippschen Lehre mit einem Thermalbad konnte sich niemand so recht vorstellen.“

