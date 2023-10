Bad Wörishofen

vor 49 Min.

Zu wenig Platz: Wörishofer Grund- und Mittelschule steht vor Problem

Der Eingang der Grundschule in Bad Wörishofen. In dem Schulkomplex in Bad Wörishofens Innenstadt ist auch die Mittelschule untergebracht.

Plus In Bad Wörishofens Grund- und Mittelschule müssen mehr Kinder und Jugendliche unterrichtet werden, als dort bislang unterkommen. Nun gibt es Lösungsvorschläge.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

In Bad Wörishofens Grund- und Mittelschule war der Platz zuletzt immer knapp, doch jetzt müssen die Verantwortlichen handeln. Das Schulamt im Unterallgäu bestätigte Informationen unserer Redaktion. Zum 1. Oktober seien an der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen 517 Kinder beschult worden, an der Grundschule im gleichen Gebäudekomplex 183 weitere Kinder. Diese Zahlen nenne Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner. Bad Wörishofens Grund- und Mittelschule ist eine der größten Schulen Schwabens.

Hörtensteiner berichtet zudem von Informationen durch das Einwohnermeldeamt Bad Wörishofen und Rücksprachen mit den Betreuungsverantwortlichen in den Unterkünften für Geflüchtete, wonach Rektor Johannes Wagner inzwischen auch jene Kinder und Jugendlichen namentlich bekannt seien, die "wir im Rahmen des uns zur Verfügung stehenden Zeitraums von drei Monaten nach Anmeldung in der Kommune beschulen wollen". Man werde diese Kinder und Jugendlichen "noch im Oktober einem entsprechenden schulischen Angebot zuführen", kündigt Hörtensteiner an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen