Kann der WM-Erfolg einen Basketball-Boom im Unterallgäu auslösen?

Plus Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist Weltmeister. Reflexartig wird ein Boom dieser Sportart vermutet. Sind die Hoffnungen berechtigt?

Leon Liedl dürfte wohl auf dem ungewöhnlichsten Weg mit dem Basketball in Berührung gekommen sein: "Ich habe früher nur Fußball gespielt", erzählt der 18-jährige Schüler aus Bad Wörishofen, der im Türkheimer Gymnasium nächstes Jahr sein Abitur machen will. "Aber dann war ich einmal mit meinen Eltern im Urlaub auf einer Kreuzfahrt."

Und auf dem Kreuzfahrtschiff wurde im Sportprogramm ein Basketball-Workshop angeboten. Leon nahm daran teil - und war fortan Feuer und Flamme für den Sport: "Das war echt cool, die Trainer waren Halbprofis und haben uns viel beigebracht." Wieder zu Hause sah sich der Schüler damals nach einem Verein um und wurde beim TSV Mindelheim fündig. "Das war aber eher ein zwangloses Treffen zum Spielen, ohne Teilnahme am Spielbetrieb", sagt er.