Tierheim bei Wörishofen mit "Corona-Tieren" geflutet

Plus Tiere aus den Corona-Lockdowns übervölkern das Tierheim Beckstetten, das auch von Bad Wörishofen unterstützt wird. Die Leiterin hofft auf Unterstützung.

Die Corona-Beschränkungen brachten viel Zeit und Einsamkeit mit sich. Viele Menschen schafften sich ein Haustier an, das nun im Tierheim landet - das aus allen Nähten platzt. Das Tierheim Beckstetten, das für weiter Teile des Unterallgäus zuständig ist, sucht deshalb dringend ehrenamtliche Katzenstreichler oder Hunde-Gassigeher.

Derzeit wollen so viele Menschen ihre in der Corona-Zeit angeschafften Tiere abgeben, dass es für die Hunde sogar eine Warteliste gibt, erzählt Tierheimleiterin Melanie Kühn. 17 Hunde, 25 Kleintiere, zahlreiche Vögel und 80 Katzen, davon rund die Hälfte Babykatzen, warten aktuell auf ein neues Zuhause. Das Tierheim Beckstetten ist für weiter Teile des Unterallgäus zuständig und wird von einigen Gemeinden finanziell unterstützt, zum Beispiel von Bad Wörishofen mit jährlich 15.000 Euro.