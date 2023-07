Der PBC Mindelheim feiert sein 40-jähriges Bestehen

Seit 1983 wird in Mindelheim organisiert Billard gespielt. Seit zwölf Jahren hat der PBC Mindelheim nun bereits sein eigenes Vereinsheim, das vor allem durch ein Detail besticht.

Mut zur Farbe bewiesen die Verantwortlichen des Pool-Billard-Clubs "Golden Triangle" Mindelheim, als sie 2011 ihr neues Vereinsheim bezogen. Denn - ähnlich wie einst das Berliner Olympiastadion mit einer blauen Laufbahn auf sich aufmerksam machte - die Billardtische waren mit einem blauen statt traditionell grünen Bezug bezogen.

Seit zwölf Jahren wird an diesen Tischen im Vereinsheim an der Westernacher Straße auf dem ehemaligen Gelände der Firma Albus nun Billard gespielt. Doch die Geschichte des Klubs reicht deutlich länger zurück.

Das erste eigene Vereinsheim stand in der Bahnhofstraße

Seit 1983 gibt es ihn bereits, den Pool Billard Club „Golden Triangle“ Mindelheim, kurz PBC Mindelheim. Anfangs noch ohne eigenes Vereinsheim, wurde der PBC einige Zeit nach seiner Gründung in der Bahnhofstraße fündig.

Mit dem eigenen Vereinsheim stiegen nicht nur die Mitgliederzahlen, sondern auch die sportlichen Ambitionen. So nahmen zeitweise bis zu sechs Mannschaften, bestehend aus jeweils mindestens vier Spieler und Spielerinnen, am Ligabetrieb teil. Die sportlichen Erfolge konnten sich im Laufe der Jahre ebenfalls sehen lassen. Neben diversen Teilnahmen, vorderen Platzierungen und Titelgewinnen auf Bezirksebene und auf bayerischer Ebene, spielte die 1. Mannschaft auch in der zweithöchsten bayerischen Liga - der Verbandsliga.

2011 zieht der PBC Mindelheim um

Im Jahr 2011 bezog der PBC Mindelheim dann sein neues Vereinsheim in der Westernacher Straße 50b. Dank der großen Energieleistung der Mitglieder und der ebenso großen Unterstützung durch den neuen Vermieter wurden die Räumlichkeiten dort zu einer modernen Sportstätte, die gleichzeitig zum Verweilen einlädt.

Neben den sportlichen Zielen steht beim PBC Mindelheim das soziale Engagement im Vordergrund, weshalb seit Gründung des gemeinnützigen Vereins bereits zahllose soziale Projekte in und um Mindelheim organisiert und gefördert wurden. Von Kinder- und Feriennachmittagen über integrative Abende mit geflüchteten Jugendlichen bis hin zur selbst entwickelten Müllsammel-Aktion „Stadtklar“ waren über die Jahre viele Projekte dabei, die der Verein mit seinen rund 70 Mitgliedern umgesetzt hat.

Schnuppertraining für Interessierte

Am kommenden Wochenende nun feiern die Billardspieler sich und ihren Klub. Am Samstag, 8. Juli, gibt es dazu einen Festabend im Vereinsheim, zu dem sämtliche Mitglieder, Freunde und Unterstützer eingeladen sind. Wer sein Können mit Queue und Kugeln selbst einmal testen will, hat dazu die Möglichkeit am Sonntag, 9. Juli, ab 14 Uhr. Dann steht das Vereinsheim allen Interessierten offen, die zu einem freien Training kommen wollen. Dabei steht ihnen der erfahrene Trainer des Vereins mit Rat und Tat zur Seite, damit die ersten Schritte in diesen faszinierenden Sport auch gelingen.