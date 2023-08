Mann bedroht seine Vermieterin mit einem Messer

Die Polizei musste am Donnerstagabend nach Dirlewang ausrücken: Offenbar hatte ein stark alkoholisierter Mieter randaliert. Und nicht nur das.

Eine Vermieterin hat am Donnerstagabend die Polizei gerufen, weil ihr stark alkoholisierter Mieter in seiner Mietswohnung randaliere. Den Polizisten, die daraufhin nach Dirlewang kamen, berichtete die Frau zudem, dass sie am selben Tag bereits mehrfach von ihrem Mieter mit einem Messer bedroht worden sei. Nun wird gegen den Mann ermittelt. (mz)