Polizei sucht mit Drohne nach verschwundener Frau

Eine 77-Jährige in Dirlewang war stundenlang nicht auffindbar. Doch die Suchaktion nahm ein gutes Ende.

Eine Suchaktion in Dirlewang nahm am Freitagnachmittag ein gutes Ende. Laut Notruf wurde eine 77-jährige Dirlewangerin vermisst, die auf Unterstützung angewiesen ist. Polizei, die Feuerwehr Dirlewang und auch der Rettungsdienst starteten eine umfangreiche Suchaktion, bei der auch Suchhunde und eine Drohne zum Einsatz kamen. Nach knapp zweieinhalb Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Ein Angehöriger hatte die Frau unweit ihrer Wohnadresse in verwirrtem Zustand gefunden und brachte sie wohlbehalten nach Hause. (mz)