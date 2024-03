Der EV Bad Wörishofen gleicht in der Halbfinal-Serie aus

Die Spannung ist zurück: Der EV Bad Wörishofen hat das zweite Halbfinalspiel in Mitterteich gewonnen und somit die Play-off-Serie ausgeglichen.

Damit hatten wohl die Wenigsten gerechnet - vor allem die Akteure des EHC Mitterteich nicht: Denn nach der deutlichen 1:5-Niederlage am Freitagabend im ersten Spiel der Play-off-Halbfinalserie war dem EV Bad Wörishofen nicht unbedingt zuzutrauen, dass er in Mitterteich zu einem Sieg kommt.

Doch genau das sollte am Sonntagabend passieren. Trotz einer knapp vierstündigen Anfahrt und weiteren Ausfällen gingen die Wörishofer Wölfe hochmotiviert in Mitterteich aufs Eis. Sollten sie das Spiel in der Oberpfalz gewinnen, stünde am kommenden Freitagabend das entscheidende Spiel auf eigenem Eis an. Bei einer Niederlage wären Finaleinzug und Aufstiegstraum zunichte.

Die Wörishofer Wölfe reisen mit nur fünf Verteidigern an

EVW-Trainer Dominic Weis musste vor dem Spiel bereits seine Spielreihen rotieren, denn die beiden Verteidiger Moritz Egger und Jos Busch fielen kurzfristig krankheitsbedingt aus. Mit nur fünf Verteidigern traten die Wölfe daher die Reise nach Mitterteich an. Vor dem Eröffnungsbully spürte man die Anspannung und Konzentration in der Kabine, Trainer Weis musste seine Mannschaft nicht noch zusätzlich an das Motto - „siegen oder fliegen“ - erinnern.

Bad Wörishofen startete engagiert ins Spiel - und wurde bereits nach zehn Sekunden durch eine Strafzeit ausgebremst. Im Gegensatz zum Freitag funktionierte das Unterzahlspiel aber hervorragend und die Dragons aus Mitterteich kamen gar nicht in die Powerplay-Formation. In der Folge schenkten sich beide Teams nichts - diesmal hatte die Partie deutlich mehr Play-off-Charakter als das Spiel am Freitagabend in Bad Wörishofen. Die Strafbank beider Teams war gut besucht, doch Tore fielen zunächst keine.

Im zweiten Drittel entscheidet sich das Spiel

Zu Beginn des zweiten Drittels nahm das Spiel spürbar an Härte zu und Ercan Kumru konnte sich im Tor der Wölfe auszeichnen, indem er mehrere hochkarätige Chancen der Dragons aus Mitterteich entschärfte. In der 28. Spielminute war es dann so weit und die Wölfe durften erstmals jubeln. Michal Telesz sorgte mit einem Nachschuss für die 1:0-Führung. Direkt im Anschluss mussten die Wölfe wieder in Unterzahl ran - und machten das Beste daraus: Telesz fing einen Pass des EHC Mitterteich ab und schloss seinen Alleingang mit dem 2:0 in Unterzahl ab.

Lesen Sie dazu auch

Im Hinspiel war Mitterteichs Torhüter Filip Grancarov noch schier unüberwindbar. Diesmal musste der Tscheche viermal hinter sich greifen. Foto: Andreas Lenuweit

Dieser Treffer brachte den EHC Mitterteich derart aus dem Konzept, dass es nur eine knappe Minute nach dem 2:0 erneut im Kasten der Dragons klingelte: Dennis Muhr wurde mit einem langen Konterpass freigespielt und traf nach einer starken Körpertäuschung mit einem Rückhandschuss unter die Torlatte zum 3:0. Zum Ende des rassigen Drittels wurde es noch einmal hitzig. Eine unübersichtliche Situation vor dem Tor der Dragons mündete in einen Faustkampf zwischen Matthias Höldrich und Florian Gösl (EHC Mitterteich). Die beiden Unparteiischen hatten ihre Mühe, die beiden Kontrahenten zu trennen. In der Folge bekamen beide Raufbolde eine Fünf-Minuten-Strafe aufgebrummt.

In der Schlussphase wird es noch einmal spannend

Zu Beginn des Schlussdrittels drängte Mitterteich auf den Anschlusstreffer, doch Ercan Kumru hielt seine Mannschaft durch teils sehenswerte Paraden weiterhin im Spiel. Ab der 50. Spielminute konnte Bad Wörishofen wieder im Powerplay agieren und Michael Schejbal traf auf Zuspiel von Michal Telesz direkt zum 4:0. Mitterteich warf nun alles nach vorn und kamen in der 58. Spielminute zum 1:4-Anschlusstreffer. Dabei blieb es schließlich, auch wenn Mitterteichs Trainer Vaclav Drobny seinen Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm. Den Wölfen gelang in der Schlussphase das Kunststück, zweimal am Pfosten des leeren Tores zu scheitern. Letztlich blieb es aber beim 4:1-Sieg und dem 1:1 in der Halbfinalserie.

„Wir konnten uns heute taktisch besser auf Mitterteich einstellen als am Freitag, als wir vier Gegentore durch Konter bekommen haben. Das war heute ein klassisches Play-off-Spiel, mit allem, was dazugehört. Ich bin aber wirklich stolz auf meine Mannschaft, dass sie nicht zurückgesteckt und den Kampf auf dem Eis angenommen hat", sagte EVW-Trainer Dominic Weis nach dem Spiel. "Nun heißt es den vollen Fokus auf das entscheidende Spiel drei am Freitagabend zu richten. Aber wenn wir an die heutige Leistung anknüpfen, bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen werden und ins Finale einziehen."