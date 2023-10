Kulturfestival KULTur.Gut: Eine gebrochene Rippe ist kein Beinbruch

Plus Das dreitägige Kulturfestival KULTur.Gut auf Gut Ostettringen begann mit einer Hängepartie der besonderen Art. Doch am Ende ging alles glatt, die Fans waren begeistert.

Die Vorfreude auf die diesjährigen Veranstaltungen des Festivals KULTur.Gut auf Gut Ostettringen von der Aktion Hoffnung war groß. Und nun sind sie schon wieder Vergangenheit. Doch die drei Events hatten großes unterhaltsames Potenzial für Groß und Klein.

100 Prozent Klezmer-Musik mit Best of Mesinke" (von links) Florian Ewald, Heike Storm und Thilo Jörgl.

Der erste Abend wurde zwei Tage zuvor zu einer Hängepartie. Jeder weiß, zu einem „Klezmer-Abend“ gehört vor allem eine Klarinette. Auf dem Programm stand „Best of Mesinke“. Das Sextett aus Krumbach versprach ein selten gehörtes Programm mit vertonten Liedern von Hedwig Lachmann und traditionellen Klezmer-Klängen.