Nebel: 73-jähriger Autofahrer übersieht Kreisverkehr

Mit einem Bußgeld und einer Anzeige muss ein 73-jähriger Autofahrer rechnen, der am Sonntagabend im dichten Nebel den Kreisverkehr auf der Staatsstraße übersah und geradeaus darüber fuhr. Der Schaden ist beträchtlich.

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 73-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagabend verursacht hat. Laut Polizei war der Autofahrer auf der Staatsstraße 2015 in der Nähe von Ettringen in Richtung Bad Wörishofen unterwegs. Aufgrund des starken Nebels erkannte der 73-Jährige zu spät, dass sich vor ihm ein Kreisverkehr befindet und fuhr geradeaus darüber hinweg. Das Auto beschädigte zwei Verkehrsschilder und kam letztendlich in einem Feld zum Stehen. Das Auto musste aus dem Schnee herausgezogen und abgeschleppt werden. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der 73-Jährige muss nun mit einem Bußgeld und einer Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. (mz)