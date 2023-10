Selbst gebauter Fahrradsitz: Vierjährige verletzt sich am Fuß

Für ein Mädchen endete die Fahrradtour in Ettringen im Krankenhaus. Der Vater hatte die Vierjährige auf einem selbstgebauten Sitz dabei, ihr Fuß geriet in die Speichen.

Ein Mann war am Sonntagvormittag mit dem Fahrrad in Ettringen unterwegs und hatte auf einem selbst gebauten Fahrradsitz direkt hinter dem Lenkrad seine vierjährige Tochter dabei. Als das Kind unerwartet während der Fahrt aufstand und sich aus dem Sitz hob, geriet der Fuß der Vierjährigen in die Speichen des Fahrrades. Das Mädchen erlitt eine laut Polizei mittelschwere Verletzungen am Fuß und wurde ins Klinikum Kaufbeuren gebracht. Weil das Kind wegen des Fehlens einiger Sicherheitsvorkehrungen beim Kindersitz verletzt wurde, wird der Vater wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, so die Polizei. (mz)