Ettringen

vor 52 Min.

Verkehrsinsel übersehen: Auto mit Totalschaden

Erheblichen Schaden an ihrem Auto, an Verkehrsschildern und an einem Baum hat eine 57-jährige Autofahrerin bei Ettringen angerichtet.

Aus bislang ungeklärter Ursache hat eine 57-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen bei Ettringen eine Verkehrsinsel übersehen. Laut Polizei war die Frau auf der Staatsstraße 2015 aus Türkheim kommend in Richtung Schwabmünchen unterwegs. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr sie auf Höhe Ettringen zunächst über eine Verkehrsinsel bei einem Kreisverkehr und riss hierbei mit ihrem Fahrzeug ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. Erst auf dem Kreisverkehr selbst kam das Auto zum Stehen, als es mit einem Baum kollidierte, der durch den Aufprall umfiel. Die 57-Jährige wurde durch den Rettungsdienst leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Am Verkehrszeichen und am Baum entstand ebenfalls Sachschaden.

