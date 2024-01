Vermisstensuche mit Polizeihunden und Hubschrauber

Ein 82-Jähriger war verschwunden und hat in Ettringen eine große Suchaktion ausgelöst.

Eine Frau aus Ettringen meldetet am Samstagabend ihren 82-jährigen Mann als vermisst. Der Mann wollte gegen 18 Uhr einen Spaziergang an der frischen Luft machen und kam nicht mehr nach Hause zurück. Die Angehörigen suchten zunächst selbst nach dem Vermissten und wendeten sich im Anschluss an die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Großsuche mit mehreren Polizeistreifen, einem Polizeihubschrauber, der Rettungs- und Suchhundestaffel des BRK, dem THW und den Freiwilligen Feuerwehren Ettringen und Bad Wörishofen war schließlich erfolgreich. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. (mz)