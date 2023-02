Satire: Um richtig abzusahnen wird das Form abgesperrt

Das Mindelheimer Forum schrieb während der Corona-Pandemie schwarze Zahlen. Warum also teure Veranstaltungen anbieten?

Die Stadt Mindelheim arbeitet weiter an einem ausgeglichenen Haushalt und ist auf einem guten Weg. Jüngstes Beispiel war die Meldung aus der Kämmerei, dass das Forum im Jahr 2020 einen satten Gewinn erwirtschaftet habe – und das trotz (oder wegen) Corona.

Wie Christian Mayr von der Stadtkämmerei kürzlich im Stadtrat vorrechnete, belief sich der Jahresgewinn im Corona-Jahr auf 223.000 Euro. Und das, obwohl die Umsatzerlöse deutlich geringer waren als 2019. Sprich: Die Stadt verdient dann am meisten, wenn nichts los ist.

Diese Erkenntnis nutzte der Stadtrat sogleich und sagte mit Blick auf die gestiegenen Energiepreise sämtliche Veranstaltungen in den kalten Monaten ab. Betroffen davon ist auch der bei den Mindelheimern beliebte Lumpenball im Anschluss an den großen Faschingsumzug in Mindelheim am heutigen Gumpigen Donnerstag. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir sind uns einig, dass wir die kommenden Generationen nicht über Gebühr belasten wollen“, sagte Bürgermeister Stephan Winter. „Auch unsere Kinder und Enkel sollen unbeschwert Fasching feiern können – nur eben an der frischen Luft.“

Die Tore zur Mindelheimer Altstadt werden geschlossen, auf dass der Reichtum Einzug halte

Diskutiert wurden im Zuge dieser erquicklichen Nachricht aus der Kämmerei, wo in der Stadt ähnliches Einsparpotenzial vorhanden wäre: Mit Schließungen von Hallenbad und Sporthallen könnte man bares Geld verdienen. Auch Veranstaltungen sollen auf den Prüfstand. Das Jazzfestival „Jazz isch“ soll nach Sontheim und Memmingen abgegeben werden. „Sollen die damit Geld verbrennen“, hieß es hinter vorgehaltener Hand.

Die Stadttore der Mindelheimer Altstadt werden eingehängt und dauerhaft verschlossen, auf dass der Reichtum Einzug halte. Zudem besteht der fabulöse Weihnachtsmarkt künftig nur noch aus drei Buden, deren Standorte aber geheim bleiben. Um den Erfolg des Museums Mindelburg zu sichern, wird dieses nicht geöffnet. Die erwarteten Millionengewinne fließen in eine Städtepartnerschaft mit Schilda.

Nicht angetastet wird übrigens das Frundsbergfest: Weil der Großteil des Stadtfestes im Freien stattfindet, könne man hier nur über eine Erhöhung der Eintrittspreise mehr Geld verdienen.