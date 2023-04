Fußball

Der FC 98 Auerbach/Stetten untermauert seine Ambitionen

Plus Das Verfolgerduell in der A-Klasse Allgäu 2 zwischen dem SV Tussenhausen und dem FC 98 Auerbach/Stetten findet überraschend deutlich einen Sieger.

Von Robert Prestele

Zwei Distanz-Treffer ebneten dem FC 98 Auerbach/ Stetten den Weg zu einem letztlich verdienten Erfolg im Spiel der Woche beim SV Tussenhausen. Mit zwei weiteren Treffern unterstrichen die Gäste dann schließlich ihre Ambitionen, beim Kampf um die Tabellenführung ein Wörtchen mitreden zu wollen.

Als direkte Tabellennachbarn starteten die beiden Teams in die Begegnung am Samstagnachmittag. So war es nicht weiter verwunderlich, dass die Mannschaften zunächst auf Augenhöhe agierten und zwingende Tormöglichkeiten am Beginn Mangelware blieben.

