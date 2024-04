Der FC Bad Wörishofen pirscht sich wieder an die Spitze heran

Still und heimlich hat sich der Aufsteiger in der Kreisliga Nord wieder an die Spitzengruppe herangespielt. In der Kreisklasse Allgäu 2 verpasst der SV Oberrieden eine Vorentscheidung.

Der FC Bad Wörishofen pirscht sich wieder heran in die Spitzengruppe. Ein souveräner 4:0-Sieg in Buxheim lässt die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Hartmann vom Aufstieg träumen. Bitter verlief der Spieltag dagegen für den TSV Mindelheim: Die 2:5-Niederlage in Memmingen lässt den Vorsprung des TSV auf die Abstiegsplätze weiter schmelzen.

DJK Ost-Memmingen – TSV Mindelheim 5:2

Tore 1:0 Marius Scheuerl (28.), 2:0 Denis Jelusic (35.), 2:1 David Kienle (56.), 3:1 Naim Nimanaj (57.), 3:2 Jonas Meier (65.), 4:2, 5:2 Naim Nimanaj (70., 90. + 2) Zuschauer 80 Schiedsrichter Manuel Lang

Naim Nimanaj ist ein Phänomen: Jeder in der Kreisliga Nord weiß um seine Torgefahr, dennoch schafft es kaum ein Team, den Spielertrainer der DJK Ost-Memmingen auszuschalten. Auch der TSV Mindelheim nicht, der zwar mit breiter Brust nach dem Remis gegen den TSV Kammlach angereist war, aber schon nach einer guten halben Stunde mit 0:2 zurücklag. Zwar kämpften sich die Mindelheimer wieder heran, doch dann war es immer wieder jener Nimanaj, der den alten Abstand wiederherstellte – und in der Nachspielzeit mit seinem dritten Tor endgültig den Deckel draufmachte.





SV Memmingerberg – SV Oberegg 0:1

Tor 0:1 Stefan Linder (2.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Michael Neukirch

Ein Tor, das sich am Saisonende als goldwert herausstellen könnte: Als Stefan Linder in der zweiten Minute zur Führung für den SV Oberegg traf, dachte kaum einer daran, dass dies das einzige Tor des Tages sein sollte. Blieb es aber. Und so feierten die Oberegger einen wichtigen Auswärtssieg, der sie auf einen Nichtabstiegsplatz spült.





SG Amberg/Wiedergeltingen – TV Bad Grönenbach 3:1

Tore 1:0 Lukas Zink (33.), 1:1 Markus Einsiedler (35.), 2:1, 3:1 Thomas Waltenberger (63., 82.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Oliver Waizmann

In einer guten und intensiven Kreisligapartie stellte sich die Heimelf recht schnell auf die zunächst hochpressenden Gäste ein, scheiterte durch Subasi jedoch mit der besten Chance in der Anfangsphase an der Lattenunterkante. Besser machte es später Lukas Zink, der seinen Gegenspieler nach einem Einwurf aussteigen ließ und scharf flach aus zehn Metern einschoss. Ähnlich abgebrüht überwand auch Einsiedler kurz darauf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld Heimkeeper Motzer und egalisierte zum Halbzeitstand. Den besseren Start nach der Pause erwischte die heimische SG, bei der Spielertrainer Waltenberger, allein losgeschickt, vor dem Gästekeeper überlegt einschob. Amberg-Wiedergeltingen hatte auch in der Folgezeit mehr vom Spiel und hielt die Gäste bis auf wenige Ausnahmen konsequent vom Tor fern. Nachdem wiederum Waltenberger schön freigespielt wurde und allein auf den Torwart zulaufend die Nerven behielt und humorlos einschob, war der wichtige Heimsieg im sich zuspitzenden Abstiegskampf besiegelt.





FC Viktoria Buxheim – FC Bad Wörishofen 0:4

Tore 0:1 Tim Krammer (9.), 0:2 Maximilian Gast (14.), 0:3 Maximilian Ackermann (74., FE), 0:4 Luis Wanninger (90. + 2) Gelb-Rot Max Müller (Buxheim, 76.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Die Gäste waren von Beginn an besser im Spiel und wurden durch Buxheimer Fehler regelrecht eingeladen zum Toreschießen. Ein Lattentreffer von Buxheim war offensiv alles in der ersten Halbzeit. Ein hochverdienter Sieg für den FC Bad Wörishofen. Schwere Zeiten für den FC Viktoria Buxheim der im Jahr 2024 nur zwei Punkte holen konnte.





SC Ronsberg – TSV Kirchheim 3:1

Tore 0:1 Yllzon Hajdaraj (7.), 1:1 Tim Albat (54.), 2:1 Manuel Baur (59.), 3:1 Tim Albat (86.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Ahmet Gürsoy

Die Gäste konnten nach einem fatalen Abstimmungsfehler in der Abwehr früh mit 0:1 in Führung gehen. Der SCR tat sich in der Folge schwer, ehe Torgarant Albat die Heimelf auf die Siegerstraße brachte. Durch eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte wurde es ein verdienter Sieg für den SCR.





TSV Lautrach-Illerbeuren – TSV Kammlach 0:1

Tor 0:1 Jonas Funk (66.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Christoph Grotz

Eine Stunde hielten die Gastgeber dem Favoriten stand. Ihr leidenschaftlicher Einsatz blieb erfolglos. Am Ende war es Jonas Funk, der dem TSV Kammlach mit seinem Tor den Sieg gegen das Schlusslicht bescherte.





TSV Legau – TV Boos 1:2

Tore 1:0 Alexander Schwarz (45.), 1:1 Bernd Betz (62.), 1:2 Benedikt Beißer (90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Felix Haggenmüller





Kreisklasse Allgäu 2: Der SV Oberrieden verliert in Pforzen

Es war so etwas wie ein Matchball: Am Samstag gewann der TSV Zaisertshofen gegen den Tabellenzweiten SG Kirchdorf/ Rammingen und rollte dem SV Oberrieden damit den roten Teppich aus. Hätte der Tabellenführer am Sonntag bei Verfolger SV Pforzen gewonnen, wäre der Titel so gut wie vergeben gewesen. Doch es kam anders.





TSV Zaisertshofen – SG Kirchdorf/Rammingen 5:2

Tore 0:1 Tim Rauscher (6.), 1:1 Maximilian Schmid (12., FE), 2:1 Julian Egger (25.), 2:2 Tim Rauscher (41.), 3:2 Dominik Schäffler (60.), 4:2 Maximilian Schmid (62.), 5:2 Markus Kögel (90. + 2) Zuschauer 90 Schiedsrichter Anton Gleich

Die Gäste gingen schnell mit 1:0 durch Rauscher in Führung. Kurz nach dem Führungstreffer glichen die Gastgeber per Foulelfmeter aus – und drehten die Partie durch einen trockenen Abschluss von Egger. Vor der Halbzeit war es erneut Rauscher der einen Katastrophenpass der TSV-Abwehr zum 2:2 ausnutzte. Im zweiten Abschnitt war Zaisertshofen die deutlich bessere Mannschaft und ging durch einen herausragenden Heber aus 30 Meter durch Schäffler erneut in Führung. Eine Aktion später schnürte Schmid nach einer Standardsituation seinen Doppelpack. Der eingewechselte Kögel schraubte zum Abschluss das Ergebnis nach einem Pass durch den ebenfalls eingewechselten Baur auf 5:2.





FC Buchloe – SG Breitenbrunn/Lopp. 8:1

Tore 1:0 Johannes Martin (2.), 2:0 Wolfgang Baumann (24.), 3:0 Patrick Bail (39., FE), 4:0 Manuel Scherers (47.), 4:1 Christopher Zweng (66., FE), 5:1 Johannes Martin (75.), 6:1 Eugen Kulla (78.), 7:1 Eugen Kulla (81.), 8:1 Eugen Kulla (90+1.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Matthias Kocher

In einer einseitigen und fairen Partie siegte die Heimelf deutlich. Mit der frühen Führung im Rücken spielte der Gastgeber zielstrebig nach vorn und hatte noch weitere klare Einschussmöglichkeiten. Die Gäste mühten sich redlich, waren aber spielerisch nicht in der Lage dagegenzuhalten.





SC Unterrieden – SVS Türkheim 1:2

Tore 0:1 Fabio Delgado (19., FE), 0:2 Daniel Kostic (38.), 1:2 Markus Nägele (45.) Rot Michael Drexl (Türkheim, 62.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Daniel Hartmann

Die Hoffnungen auf den Relegationsplatz dürften sich für den SC Unterrieden mit dieser Heimniederlage zerschlagen haben. In einem dramatischen Spiel, bei dem Schiedsrichter Hartmann mit einigen kritischen Entscheidungen im Mittelpunkt stand, hatten die Gäste das glücklichere Ende für sich. Die große Chance zur Führung per Strafstoß vergab Unterrieden, während Türkheim kurz darauf vom Elfmeterpunkt erfolgreicher war und dann noch einen zweiten Treffer nachlegen konnte. Der SCU verkürzte durch Markus Nägele quasi mit dem Halbzeitpfiff, konnte aber trotz zweimaliger Überzahl nach Zeitstrafe und Rot für Türkheim das Spiel nicht mehr drehen.

Sein Treffer war zu wenig: Unterriedens Markus Nägele verkürzte gegen den SVS Türkheim auf 1:2, doch weitere Tore gelangen dem Tabellenvorletzten nicht. Foto: Robert Prestele (Archiv)





SV Pforzen – SV Oberrieden 3:2

Tore 1:0 Kai Schinzel (15.), 1:1 Florian Huber (25.), 2:1, 3:1 Kai Schinzel (26., 39.), 3:2 Cherno Jallow (84.) Zuschauer 220 Schiedsrichter Karl Haag

Mit einem knappen 3:2-Sieg vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse hat sich der SV Pforzen auf Rang zwei geschoben. Mit einem Dreierpack machte Schinzel die Oberrieder Hoffnungen auf den womöglich entscheidenden Schritt zum Titel zunichte.





SV Schöneberg – FC Blonhofen 2:6

Tore 0:1 Matthias Kuisel (42.), 1:1 Markus Lampert (50.), 1:2 Maximilian Zitt (56.), 1:3 Matthias Kuisel (58.), 2:3 Maximilian Mayer (71.), 2:4 Julian Bauer (77.), 2:5 Matthias Kuisel (90.), 2:6 Julian Bauer (90. + 4) Zuschauer 80 Schiedsrichter Marco Bachmann

Es war nicht der Tag der Heimelf: Nachlässigkeiten im Ballbesitz, ausgelassene Tormöglichkeiten und ein Schiedsrichter, der in Abseitsfragen unberechenbar war. Am Schluss brachen alle Dämme, als der FC Blonhofen seine Möglichkeiten gnadenlos ausnutzte.





Jengen/Waal – Kaufbeuren II 5:3

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Josef Neß





Germaringen II – Lamerdingen 4:0

Tore 1:0 Aimo Heppner (10.), 2:0 Marc Eder (15.), 3:0 Leon Wörle (40.), 4:0 Timo Schantin (77.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Yasin Dagistan

A-Klasse Allgäu 2: Spitzenreiter Bedernau bleibt souverän

Der SV Bedernau verteidigt seine Tabellenführung mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen ersatzgeschwächte Mindelheimer. Das Verfolgerduell kann der SV Schlingen gegen den TSV Mittelneufnach für sich entscheiden und klettert damit wieder auf den zweiten Tabellenplatz. Recht souverän löste der TSV Pfaffenhausen seine Aufgabe beim zuletzt so erfolgreichen SV Mattsies.





Mattsies – Pfaffenhausen 1:3

Tore k. A. Zuschauer 70 Schiedsrichter Dennis Saatkamp

Erste Heimniederlage für den SV Mattsies in der laufenden Saison. Die Gäste aus Pfaffenhausen begannen druckvoller und gingen mit 2:0 in Führung, der SVM verkürzte vor der Pause per Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel offener, beide Teams hatten Chancen, doch nur die Gäste machten noch ein Tor und siegten am Ende nicht unverdient.





Eppishausen – Salgen/Bronnen 0:2

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Michael Rommel

Mit 2:0 gewinnt der SV Salgen/Bronnen das tabellarische Nachbarschaftsduell und zieht am SC Eppishausen vorbei.





Kirchheim II – Dirlewang 0:5

Tore 0:1 Daniel Peter (34.), 0:2 Christoph Gallert (37.), 0:3, 0:4 Jonas Unglert (42., 47.), 0:5 Ralf Olbrich (64.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Manfred Schmid

Einen souveränen Auswärtssieg feierte der FSV Dirlewang in Kirchheim. Spätestens nach den beiden Treffern von Unglert kurz vor und kurz nach der Halbzeit war die Partie entschieden.





Tussenhausen – Auerbach/Stetten 3:1

Tore 1:0 Marc Egner (18.), 2:0 Andreas Ganal (36.), 3:0 Mehmet Özkarabacak (45.), 3:1 Nick Seibold (83.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Karl Domberger

Bereits zur Pause hatte der SV Tussenhausen die Partie entschieden.





Bedernau – Mindelheim II 4:0

Tore 1:0 Fabian Zedelmeier (30.), 2:0 Sven Hafenmayer (38.), 3:0 Fabian Zedelmeier (68.), 4:0 Thomas Zedelmeier (89.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Norbert Wagner

Einen souveränen Sieg landete Bedernau gegen die zweite Mannschaft aus Mindelheim. Hinten ließ der SVB so gut wie nichts zu, und vorn erzielte der SVB in regelmäßigen Abständen die Tore. Mann des Spiels war Doppelpacker Fabian Zedelmeier, der das wichtige 1:0 sowie das vorentscheidende 3:0 erzielte.





Breitenbrunn/Lopp. II – Türkiyemspor Mindelheim 2:1

Tore 0:1 Shqiprim Prushi (53.), 1:1 Johannes Sonntag (61.), 2:1 Toni Schulz 65.) Rot Daniel Müller (B’brunn, 15.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Rudolf Schaur

Einen Überraschungserfolg verbuchte die Heimelf gegen Türkiyemspor Mindelheim. Und das, obwohl sie 75 Minuten in Unterzahl agieren musste.





Schlingen – Mittelneufnach 4:1

Tore 1:0 Sebastian Reiter (13.), 2:0 Niklas Kusterer (46.), 2:1 Dennis Hedrich (54., FE), 3:1 Dominik Mussack (74.), 4:1 Albert Settele (77.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Markus Gammel

Schlingens druckvoller Beginn wurde bereits nach einer knappen Viertelstunde mit der Führung belohnt. Dabei verzichtete der aktuelle Toptorjäger Gürtürk im Abschluss für den einschussbereiten Sebastian Reiter. Die zweite Hälfte hatte gerade begonnen als der Torwart aus Mittelneufnach den Ball direkt vor die Füße von Kusterer spielte und anschließend von ihm getunnelt wurde. Mit einem Elfmeter gelang den Gästen der Anschlusstreffer. In der Folge sahen die Zuschauer nun erstmals einen aufgerüttelten Gegner, der auch nach vorn spielte. Doch Schlingen nahm das Heft wieder in die Hand und erarbeitete sich mehrere hochkarätige Chancen, die weiteren Treffer zum ungefährdeten Sieg waren die logische Folge.