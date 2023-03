Der TSV Ettringen stellt zur neuen Fußballsaison wieder eine Mannschaft

Plus Vier Jahre fehlte der TSV Ettringen mit einer Herrenmannschaft im Unterallgäuer Fußballkreis. Nun wird ein neuer Anlauf zum "Projekt Restart" genommen.

Der TSV Ettringen ist ab kommender Saison wieder auf der Fußball-Landkarte im Unterallgäu vertreten: Nachdem der Verein vor vier Jahren seine Seniorenmannschaften abgemeldet hatte, will er nun zur Saison 2023/24 wieder ein Team für den Spielbetrieb melden. Maßgeblichen Anteil daran haben zwei Vereinsmitglieder.