Polizei sucht mit Hubschrauber nach Vermisstem

Im Rahmen einer großen Aktion suchte die Polizei in einen vermissten Landwirt in Helchenried. Er wurde schließlich im Ostallgäu gefunden.

Einen seit Sonntagabend in Mindelheim vermissten Mann hat die Polizei am Montagabend in Geisenried bei Marktoberdorf aufgegriffen. Zuvor hatte es eine Suchaktion gegeben, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Laut Polizei hat am Sonntag ein Landwirt aus Helchenried persönliche Gegenstände, darunter auch Schuhe, Strümpfe und eine Krankenkassenkarte in einem Stadel gefunden.

Hinweis auf eine verdächtige Person

Weil die Polizei Mindelheim nicht ausschließen konnte, dass sich der Inhaber in einer hilflosen Lage befand wurde der Fall als Vermisstenfall behandelt. Während ein Polizeihubschrauber bereits die Grünflächen bei Helchenried großflächig absuchte, ging in Marktoberdorf ein Hinweis auf eine verdächtige Person ein. Im weiteren Verlauf stellte sich dann heraus, dass es sich dabei um den Vermissten handelte. (mz)