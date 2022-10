Theo Waigel erinnert an NS-Morde in Irsee

Bei der Gedenkveranstaltung "Lichter gegen das Vergessen" auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof Iresse wird am Dienstag, 1. November, der ehemalige Bundesfinanzminister und CSU-Vorsitzende Theo Waigel sprechen. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Seit zwölf Jahren treffen sich auf Initiative des Autors Robert Domes („Nebel im August. Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa“) Menschen aller Altersgruppen und Angehörige, um der Opfer der NS-Patientenmorde in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee zu gedenken. Nicht mehr dabei sein wird Amalie Speidel, die Schwester von Ernst Lossa, die im Juni mit 91 Jahren verstorben ist.

Waigel will die Geschichte nicht in Vergessenheit geraten lassen

Auf Anregung von Prof. Dr. Michael von Cranach, Doyen der Aufarbeitung der „Euthanasie“-Verbrechen in den bayerischen Heil- und Pflegeanstalten, wird in diesem Jahr Theo Waigel die Gedenkrede halten, „weil ich mithelfen möchte, die damalige Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Aus Ursberg stammend, liegt mir das besonders am Herzen“, so der langjährige Bundesminister der Finanzen und Ehrenvorsitzende der CSU.

Organisiert wird die Gedenkveranstaltung vom Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben. Die Teilnahme an Gedenkveranstaltung und Empfang ist ohne Anmeldung möglich. Kerzen werden kostenlos bereitgestellt.

