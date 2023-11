Irsingen

06:00 Uhr

Bürgerversammlung: Wo ist Platz für das Vereinsheim in Irsingen?

Wie es mit dem Vereinsheim in Irsingen weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Der Kauf der Gastwirtschaft scheiterte bislang an den Preisvorstellungen des Eigentümers.

Plus Weil das bestehende Vereinsheim in Konflikt mit neuen Wohnungen über der Gastwirtschaft kommen könnte, wird händeringend nach einer Alternative gesucht.

Großen Diskussionsbedarf gab es bei der Bürgerversammlung in Irsingen über den neuen Standort für das Vereinsheim, das derzeit noch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gasthof Kreuz untergebracht ist. Wie Gemeinderat Josef Vogel auf Anfrage unserer Redaktion erläuterte, ist die Marktgemeinde Türkheim Eigentümer des Vereinsheims, für den Hofraum, der dem Eigentümer der Gastwirtschaft gehört, bestehe eine Dienstbarkeit. Über der Gastwirtschaft werden derzeit Wohnungen gebaut, die Stellplätze dafür sind im Hof vorgesehen. Damit könne es zu Problemen bei der Zufahrt zum Vereinsheim und bei der Nutzung des Hofraumes bei größeren Veranstaltungen kommen.

Der Kauf der Gastwirtschaft in Irsingen scheiterte an den Preisvorstellungen des Eigentümers

Um dieser Problematik aus dem Weg zu gehen, habe es zwei Möglichkeiten gegeben. „Entweder kauft der Eigentümer der Gastwirtschaft der Kommune das Vereinsheim ab, oder die Kommune kauft die Gastwirtschaft“, so Vogel. Da man bei den jeweiligen Preisvorstellungen keine Einigkeit erzielen konnte, habe er ebenso wie Bürgermeister Kähler leider vergeblich nach geeigneten Objekten im Dorf gesucht. In einem nächsten Schritt sei dann überlegt worden, welche gemeindlichen Grundstücke für ein neues Vereinsheim infrage kämen. Kähler schlug der Versammlung zwei Grundstücke vor: eins davon auf dem Gelände des Jugendzentrums, das andere im Südwesten von Irsingen in der Nähe des Feuerwehrhauses.

