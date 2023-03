Das Trachtenjahr ist eingeläutet

Das Trachtenjahr wurde jetzt mit der Bezirksprobe eröffnet. Die Vereine des Trachtenbezirks Mindelheim trafen sich in Irsingen.

"Ich bin total begeistert, wie viele Leute hier sind", sagte Gauvortänzerin Erika Schneider und strahlte. Gemeinsam mit Gauvorstand und Zweitem Vortänzer Horst Müller probte sie mit den Vertretern der acht anwesenden Trachtenvereine des Trachtenbezirks Mindelheim in Irsingen die altbewährten sowie einige neue Schrittfolgen. "Man sieht, dass die Vereine gut gearbeitet haben", lobte sie die Trachtler, die ganz selbstverständlich und mit einem Lächeln alle gemeinsam tanzten. Gauvorplattler Toni Kürzinger freute sich, mit Gau-Dirndlvertreterin Steffi Riedl ein paar Feinheiten mit auf den Weg geben zu können. "Die Leut' sollen Spaß haben, und wenn jeder ein bisschen was mitnimmt, ist es doch toll", sagte er.

Drei Jahre mussten sich die Trachtler des Trachtenbezirks Mindelheim gedulden

Nach einer dreijährigen Zwangspause wieder zusammen tanzen zu können, zauberte eine besondere Stimmung in den Saal. "Bezirksproben sind immer toll", sagte Monika Seitz vom Trachtenverein Türkheim, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Die Türkheimer freuten sich besonders, den anderen Trachtenvereinen an diesem Abend einen traditionellen Türkheimer Tanz mit dem schönen Namen "'s Kibala rinnt" mit auf den Weg geben zu können.

Gauvortänzerin Erika Schneider zeigte mit Gauvorstand und Zweitem Vortänzer Horst Müller einige neue Schrittfolgen, unter anderem die "Schwäbische Tanzfolge". Foto: Kathrin Elsner

Auch die Jugend war begeistert, Bekannte und Freunde aus anderen Trachtenvereinen wiederzusehen, und tanzte hoch motiviert jeden Tanz mit. "Schön, dass alle beinand' sind", sagte eine junge Trachtlerin strahlend. Am Ende des Abends waren Bezirksleiter Donald Graalheer und Georg Schmid, Vorsitzender des gastgebenden Heimat- und Volkstrachtenvereins Alpenblick Bad Wörishofen, mehr als zufrieden. Mit einem so guten Start ins Trachtenjahr sehen beide dem Maibaumaufstellen als nächstem Höhepunkt voller Freude entgegen.

