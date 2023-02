Der große Spaß im kleinen Dorf: Fasching in Irsingen

Was einst als Kinderveranstaltung begonnen hat, ist jetzt eine richtig große Party.

Schöner kann ein Faschingsdienstag kaum sein: blauer Himmel und laue Frühlingsluft. Die Gardemädels mussten nicht frieren beim Umzug durch die Hauptstraße von Irsingen. 15 Motivwagen waren angemeldet und die Faschingsfreunde kamen außer aus Irsingen und Türkheim auch aus der ganzen Region.

Die Lokalpolitik bekam beim Wagen der Irsinger Schützen ihr Fett weg, was die schwierige Umwandlung eines Gasthauses in ein Wohnhaus betraf. Es gab farbenfrohe Alt-Hippies im Irsinger Bauwagen, ein königliches Wein-Paar und die wirklich süßen Engelchen und Teufelchen der Irsinger Golden Nuggets. Auch die Allerkleinsten durften schon mitfahren: im Weltall-Wagen des Kindergartens.

80 Bilder Umzug mit Lokalkolorit: In Irsingen ziehen die Narren durchs Dorf Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Die Ischinger Musikkapelle war natürlich auch dabei. Die Organisation lag auch dieses Jahr wieder in den bewährten Händen vom Irsinger Jugend- und Brauchtumsverein. Was vor Jahren als kleine Kinderveranstaltung begonnen hat, ist mittlerweile ein richtig großes Fest, da braucht es ein gutes Organisationsteam.

Das Publikum in Irsingen war von den Showeinlagen begeistert

Die Faschingsnarren säumten in langen Reihen die Irsinger Hauptstraße. Für die Kleinen regnete es Süßes und schillernde Seifenblasen stiegen in den Himmel. Moderator Armin Horn lieh das Mikro schon mal an einen der Narren aus. Er brachte die Menge nicht nur zum wiederholten dreimaligen „Helau“, sondern lud auch zu einem kleinen Tänzchen mitten auf der Straße ein. Die Begeisterung über die tolle Stimmung, den wunderbar sonnigen Nachmittag und über die dargebotenen Showtänze der Garden aus Türkheim, Wiedergeltungen, Hiltenfingen und Waal war riesengroß.