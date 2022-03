In Berlin gestohlenes Fahrrad taucht in Kammlach auf

Ein kurioser Fund auf einem Unterallgäuer Feldweg lässt auch die Polizei staunen.

Ein aufmerksamer Spaziergänger fand am späten Montagnachmittag ein herrenloses Fahrrad auf einem Feldweg in der Nähe von Kammlach. Die Polizei überprüfte die Rahmennummer und stellte fest, dass das Rad erst kürzlich bei einem Kelleraufbruch in Berlin gestohlen worden war.

Niemand weiß, wie das Fahrrad nach Kammlach gekommen ist

Wie es nach Kammlach kam, ist ungeklärt. Die Polizei Mindelheim kümmert sich jetzt darum, dass der Berliner Besitzer sein Fahrrad zurückbekommt. (mz)