In Kammlach steigen die Kosten für Betreuung

Eltern in Kammlach müssen ab dem kommenden Kindergartenjahr ein bisschen mehr ausgeben, um ihre Kinder in Krippe, Kindergarten oder Hort betreuen zu lassen.

Für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kindergarten oder Hort müssen Eltern in Kammlach ab dem kommenden Kindergartenjahr ein wenig tiefer in die Tasche greifen. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig beschlossen, die Gebühren für das „Haus der Kinder“ anzuheben – allerdings moderat, wie Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini betont.

Pro Buchungseinheit werden demnach künftig zehn Euro mehr fällig als bisher. Wer sein Kind vier Stunden im Kindergarten betreuen lässt, zahlt dann 100 statt der bisher 90 Euro. Da die Eltern aber gleichzeitig einen Zuschuss des Freistaats in gleicher Höhe bekommen, ändert sich für sie faktisch wenig. In der Krippe steigt die Gebühr für eine vierstündige Betreuung von 110 auf 120 Euro, im Hort für die gleiche Zeit von 65 auf 75 Euro.

Die Gebührenerhöhung für das "Haus der Kinder" hängt nicht mit dessen geplanter Erweiterung zusammen

Wie bisher gibt es bei einer Buchungszeit von mehr als drei Stunden in der Krippe und mehr als vier Stunden im Kindergarten eine Ermäßigung für weitere Kinder aus einer Familie. Besuchen vier oder mehr Kinder eines der gemeindlichen Betreuungsangebote, werden für das vierte Kind und etwaige weitere Geschwister keine Gebühren erhoben.

Wie Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini im Gespräch mit der MZ sagte, hänge die Gebührenerhöhung nicht mit der geplanten Erweiterung des „Haus der Kinder“ zusammen. Vielmehr hätten höhere Personal- und Sachkosten dazu geführt.

„Lieber erhöhen wir in mehreren kleinen Schritten, um dann nicht auf einmal einen größeren Sprung machen zu müssen“, sagte sie.