Reifenreste beschädigen Autos auf der A96 bei Kammlach

Nach einem Reifenplatzer auf der A96 bei Kammlach kam es zu Schäden an mehreren Autos. Verletzt wurde aber niemand.

Als ein 42-Jähriger mit seinem Sattelzug am Mittwochabend auf der A96 in Richtung München unterwegs war, platzte auf der Höhe von Kammlach plötzlich ein Reifen an seinem Auflieger. Der Reifen löste sich komplett von der Felge und blieb mitten auf der Fahrbahn liegen. Laut Polizei fuhren zumindest sechs nachfolgende Autos über den Reifen, davon wurden mindestens drei beschädigt. Die anderen drei Fahrer müssen ihr Fahrzeug noch in einer Werkstatt begutachten lassen. Der bisher entstandene Schaden wird auf rund 6000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden. (mz)