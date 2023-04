Trauer um Prälat Kohler: Ehemaliger Domdekan stirbt nach Messe in Kirchdorf

Prälat Konstatin Kohler aus Kirchdorf hat im Bistum Augsburg tiefe Spuren hinterlassen. In der Nacht nach einer Messe starb der Geistliche in Kirchdorf.

Völlig überraschend ist in Bad Wörishofen Prälat Konstantin Kohler gestorben. Am Mittwochabend hatte er noch in der Kirchdorfer Pfarrkirche St. Stephan die Abendmesse zelebriert, spendete den Wettersegen und erklärte den Gottesdienstbesuchern diesen speziellen Segen. In der Nacht auf Donnerstag ist der Geistliche verstorben. Er wurde 83 Jahre alt.

Kirchdorf war die geliebte Heimat des einst ranghohen katholischen Geistlichen. Dort kam er am 2. Dezember 1939 zur Welt. "Er war gerne bei den Menschen", berichtet die Kirchdorfer Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gertrud Huber. Und Kohler blieb selbst ein Mensch mit Bodenhaftung. Dass die Gottesdienste mit ihm nicht immer ganz pünktlich mit dem Glockenschlag begannen, war legendär – in Augsburg und in Bad Wörishofen. Der Priester, der in seiner Glaubensbiografie und in seiner Theologie von den kirchlichen Aufbrüchen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geprägt war, wusste um die Bedürfnisse der Menschen. "Auf ihn gehen die Ehe- und Familienseelsorge sowie die Schuldnerberatung in Memmingen zurück", betont Gertrud Huber.

Prälat Konstatin Kohler verbrachte seinen Lebensabend in Kirchdorf, wo er auch geboren wurde. Kohler starb dort nun im Alter von 83 Jahren. Foto: Gertrud Huber

Konstantin Kohler war ein leidenschaftlicher Seelsorger, ein belesener Theologe und ein Kirchenmanager mit Weitblick, der im Bistum zahlreiche verantwortungsvolle Aufgaben übernommen hatte. 1967 wurde er zum Priester geweiht, 1977 trat er seine erste Pfarrstelle in Mattsies an. "Nachhaltiges Profil" habe Prälat Konstantin Kohler den Aufgaben verliehen, die ihm anvertraut waren, erklärt der Augsburger Bischof Bertram Meier in einem Nachruf der Diözese und rühmt die Bescheidenheit desjenigen, der sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt hat.

So wirkte Konstantin Kohler als Direktor der Regens-Wagner-Stiftungen

"Als Geistlicher Direktor der Regens-Wagner-Stiftungen hat er gezeigt, was es bedeutet, Menschen an der Peripherie Ansehen und Würde zu verleihen", hob der Bischof hervor. Auf seine Verdienste in Dillingen verweist auch die Kirchdorfer Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gertrud Huber: "Die Dillinger schätzten ihn sehr", weiß sie. Die Regens-Wagner-Stiftungen, Einrichtungen für Behinderte, hätten ihm viel zu verdanken. Nach seiner Zeit als Geistlicher Direktor in Dillingen ernannte der damalige Augsburger Bischof Viktor Josef Dammertz Konstantin Kohler zum Generalvikar. Er kam somit in ein Amt, das oft als Bischofsstellvertreter aufgefasst wird. Auch ins Domkapitel wurde Kohler berufen. Papst Johannes Paul II. verlieh Konstantin Kohler 1995 den Titel eines Päpstlichen Ehrenprälaten.

In Bad Wörishofen war Kohler wichtiger Ratgeber von Pfarrer Andreas Hartmann

Das Amt des Generalvikars übte Kohler bis 2003 aus. Anschließend wählte das Domkapitel Konstantin Kohler zum Domdekan. Prälat Kohler sei es gelungen, meint Bischof Meier, "die ihm anvertraute geistliche Macht mit Sensibilität und dem nötigen Einfühlungsvermögen in Einklang zu bringen". Als Personalchef habe er stets versucht, den einzelnen Charakteren "mit ihren Fähigkeiten, aber auch mit ihren Schwächen gerecht zu werden".

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand ging Konstantin Kohler in seine Heimat zurück – nicht, um sich zur Ruhe zu setzen, sondern um in der Seelsorge mitzuwirken. Auch Pfarrer Andreas Hartmann ist dankbar für seinen treuen Mitarbeiter und priesterlichen Freund Konstantin Kohler. "Für mich war Konstantin ein wichtiger Ratgeber, besonders in der Anfangszeit als Pfarrer", sagt Hartmann. "Ich schätzte seinen starken Willen, am Altar zu zelebrieren." Obwohl es ihm oft körperlich schwergefallen sei, habe er alles daran gesetzt, die Messe zu feiern. Für seine Verdienste wurde Prälat Kohler im Jahr 2005 das "Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland" verliehen.

Für Prälat Konstantin Kohler wird am Montag, 1. Mai, um 19 Uhr in Kirchdorf der Sterberosenkranz gebetet. Das Pontifikalrequiem mit Bischof Meier wird am Freitag, 5. Mai, um 10 Uhr in der Kirchdorfer Pfarrkirche St. Stephan gefeiert.