Wanzl ehrt langjährige Mitarbeiter aus Kirchheim

Die Firma Wanzl hat Jubilare geehrt, darunter auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kirchheim.

Beim Familientag am Hauptsitz von Wanzl in Leipheim sind auch Angestellte aus Kirchheim geehrt worden. In den verdienten Ruhestand verabschiedet wurden 2022 und 2023 bei Wanzl in Kirchheim: Bernhard Graf, Leonid Kolosoff, Helmut Münzhuber, Manfred Seiderer, Herbert Stegmann, Antonius Rupp, Günter Baumgärtner, Bernhard Hampp, Lorenz Schmid und Winfried Wagner.

40 Jahre bei Wanzl waren 2022 und 2023 Michael Wiblishauser, Helmut Schuster, Paul Onischko-Wild, Franz Lutzenberger und Wolfgang Riebler.

25 Jahre sind Jakob Weibert, Ulrich Stauber, Oliver Krivacek, Harald Kunisch, Werner Maier, Erwin Miller, Stefan Bley, Josef Bihler, Thomas Kees, Andreas Ruf, Wolfgang Höld, Frank Lehner, Christian Hampp, Marcus Mayr, Ioan Schulczer, Jürgen Brick, Jürgen Schweinberger, Helmut Hienle, Stefan Höcht, Karl Albrecht, Jürgen Pfänder, Udo Berger, Siegfried Rogg, Werner Wiedemann, Vitus Birzle, Maria Kiebler, Klaus Merdinger, Petra Metzdorf, Helmut Liebhaber, Kornelia Nitzsche, Albert Mayer, Manfred Herzog, Andreas Mayer, Andreas Wucher, Roland Langenmaier, Birgit Lutzenberger, Wilhelm Schiefele, Reiner Hatzelmann und Claus Hofmann dabei.

Zehn Jahre im Betrieb sind Zdenek Langham, Andreas Bihler, Andreas Haselberger, Thomas Zwicker, Miklos Gyarmati, Ludwig Kober, Laura-Sophie Guggenmos, Michael Wohnlich, Daniel Henkel, Mergim Elezaj, Maximilian Schauer, Thomas Schmid, Andreas Stang, Edem Nisic, Thomas Heinle, Brigitte Markus, Mariusz Rogala, Michael Knie, Stefan Springler, Rainer Blösch, Daniel Zaitz, Bernd Plagens, Michael Rohrmoser, Franz Schmid, Theresa Unglert, Lucas Nägele, Klaus Wilhelm, Patrick Geller und Andreas Guggenmos. (mz)