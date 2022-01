Gegendemo weicht "Corona-Spaziergang": Behörden setzen falsches Signal

Plus Landratsamt und Polizei baten den Veranstalter, die Gegendemo zum "Spaziergang" zu verschieben. Eine Ungleichbehandlung und falsches Signal, findet unser Kommentator.

Jetzt ist genau das passiert, was nicht hätte passieren dürfen: Den sogenannten „Spaziergängern“ ist es gelungen, Organe unseres Landes vorzuführen.