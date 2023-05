Die Windkraft in der Region nimmt eine wichtige Hürde

Plus Es kommt Bewegung in die Windkraft in Mindelheim. Regionale Firmen einigen sich auf Zusammenarbeit. Dabei rückt ein wichtiger Aspekt aber in den Hintergrund.

Das ist mal eine gute Nachricht: Die Windkraft in Mindelheim kommt erkennbar voran. Im Rathaus haben sich Vertreter der Wirtschaft und der Stadtverwaltung zusammengesetzt, um auszuloten, wie es möglichst schnell gelingen kann, vier Windkrafträder im Osten von Mindelheim zu errichten. Hier ist ein wichtiger Zwischenschritt gelungen, den sich Bürgermeister Stephan Winter politisch als Erfolg ans Revers heften darf.

Die regionalen Partner – von Grob über Energiezukunft Unterallgäu bis hin zum Kaufbeurer Stromversorger VWEW – sind seiner Einladung ins Rathaus gefolgt mit dem Ergebnis: Sie wollen zusammenarbeiten. Das ist der richtige Weg, weil er dazu beiträgt, dass die Dinge nun beschleunigt werden. Bisher hat die Stadt versucht, ihren Partner, die VWEW, ins Spiel zu bringen.

