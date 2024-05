Ein günstiger Moment - aber nicht für eine höhere Grundsteuer

Plus Ein Jahr nach der irritierenden Debatte um die Grundsteuer geht es in Bad Wörishofen wieder los. Doch höhere Steuern und Gebühren können nicht die Lösung für die Probleme sein.

Grundsteuer – war da nicht was? Richtig, vor gut einem Jahr gab es ein ziemlich irritierendes Gefeilsche darum, wie stark die Abgabe in Bad Wörishofen steigen soll. Die Verwaltung hatte einen Anstieg von 330 auf 430 Prozent vorgeschlagen, mit einer Ausnahme von 380 Prozent für die Bauern. Am Ende stimmte sogar Bürgermeister Stefan Welzel gegen den Vorschlag seiner Verwaltung. Erhöht wurde seither nicht. Jetzt nimmt das Thema scheinbar wieder Fahrt auf, wie im Strategieausschuss zu hören war. Es wäre die nächste in einer Reihe von Gebührenerhöhungen in Bad Wörishofen – von denen die bislang letzten für Empörung gesorgt hatten.

Die geplante drastische Erhöhung der Kitagebühren konnte auch durch den Protest der Eltern noch rechtzeitig abgemildert werden. Bei den Abwassergebühren sorgte ein Schnellschuss kurz vor Weihnachten dafür, dass Bad Wörishofen die weithin teuersten Gebühren im Umkreis hat und damit auch die Wirtschaft stark belastet. Allein das Milchwerk muss mal eben eine Viertelmillion Euro mehr pro Jahr berappen. Die Heimlichtuerei vor dem Beschluss hat zu einer Menge Ärger geführt. Jetzt versucht man sich in Schadensbegrenzung. Dass eine Stadt ihre Ausgaben auch bezahlen können muss, ist klar. Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid hat auch recht damit, dass die Kommunen in der Nahrungskette ganz unten stehen.

