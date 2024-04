Legalisierung von Cannabis: Es braucht mehr Geld für die Prävention

Plus Mit der Legalisierung von Cannabis soll der Jugendschutz verbessert werden. Dabei sollten auch die lokalen Strukturen berücksichtigt werden. Ein Kommentar.

Den Jugend- und Gesundheitsschutz zu verbessern, ist eines der erklärten Ziele der Cannabis-Legalisierung. Diesen Auftrag sollte die Bundesregierung ernst nehmen und die bestehenden Strukturen zur Prävention stärker finanziell unterstützen.

Dass die Suchtberatungsstelle der Awo in Mindelheim ein Präventionsprogramm für erstauffällige Drogenkonsumenten anbietet, ist wichtig. Doch die selektive Prävention reicht nicht aus. Stattdessen braucht es Programme, die alle Jugendlichen erreichen, beispielsweise in Schulen.