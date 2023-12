Musik, Märkte und mehr: Unsere Wochenend-Tipps für das Unterallgäu

Konzerte, Märkte und Vorträge - das Wochenende im Unterallgäu hat viel Kulturelles zu bieten. Auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten

Nach einem verschneiten Wochenende in der vergangenen Woche gibt es Freitag, Samstag und Sonntag im Unterallgäu wieder viel zu erleben. Eine Folge des Schnees gibt es jedoch auch dieses Wochenende: Das Eishockey-Derby zwischen dem ESV Türkheim und dem EV Bad Wörishofen muss am Freitag ausfallen. Eishockey-Fans können dennoch am Sonntag in der Oberliga Süd mitfiebern.

Von Hip Hop bis Kabarett: Konzerte und Theater am Wochenende

Bad Wörishofen : Jahreskonzert der Kirchdorfer Musikanten, Leitung: Andreas Seger , Samstag, 9.12., 19.30 Uhr, Kurhaus, Hauptstraße 16.

Jahreskonzert der Kirchdorfer Musikanten, Leitung: , Samstag, 9.12., 19.30 Uhr, Kurhaus, Hauptstraße 16. Eppishausen : Adventliches Singen für den Frieden, Benefizkonzert von den Chören „Troubadour“ aus Haselbach , „Klangboten“ aus Eppishausen und der Chor aus Hasberg , Sonntag, 10.12., 16 Uhr, St. Stephanus , Haselbach , Pfarrstraße 13. Eintritt frei - Spenden zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus Bad Grönenbach .

Adventliches Singen für den Frieden, von den Chören „Troubadour“ aus , „Klangboten“ aus und der Chor aus , Sonntag, 10.12., 16 Uhr, , , Pfarrstraße 13. Eintritt frei - Spenden zugunsten des Kinderhospiz Bad . Kammlach : Kirchenkonzert mit dem Musikverein Unterkammlach , Leitung: Doree Donchi, Sonntag, 10.12., 19.30 Uhr, Maria, Königin des Hl. Rosenkranzes, Unterkammlach , Kirchstraße 12. Eintritt frei.

Kirchenkonzert mit dem Musikverein , Leitung: Doree Donchi, Sonntag, 10.12., 19.30 Uhr, Maria, Königin des Hl. Rosenkranzes, , Kirchstraße 12. Eintritt frei. Mindelheim : Hip Hop Madness, mit Kleister (Berlin-Mannheim, Allgäu Polit-Rap), Toff ( Landsberg , Deutsch-Rap am Lech ) und DJ Hazel ( Mindelheim ), Samstag, 9.12., 20.30 Uhr, Kulturfabrik auf der Insel, Georgenstraße 33.

Hip Hop Madness, mit Kleister (Berlin-Mannheim, Polit-Rap), Toff ( , Deutsch-Rap am ) und DJ Hazel ( ), Samstag, 9.12., 20.30 Uhr, Kulturfabrik auf der Insel, Georgenstraße 33. Mindelheim : „Faszination Bayern“ Kabaraett-Triologie mit Maxi Schafroth , Samstag, 9.12., 20 Uhr, Forum, Theaterplatz 1.

Tipp: Adventszauber, Krippenweg und Weihnachtsmarkt

Mindelheim : Weihnachtsmarkt mit Rahmenprogramm, Samstag, 9.12., 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 10.12., 15 bis 20 Uhr, Marienplatz .

Weihnachtsmarkt mit Rahmenprogramm, Samstag, 9.12., 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 10.12., 15 bis 20 Uhr, . Mindelheim : „Tragt zu den Menschen ein Licht“, Adventskonzert der Städtischen Musikschule, Samstag, 9.12., 15.30 Uhr, St. Stephan , Pfarrstraße 1, Eintritt frei.

„Tragt zu den Menschen ein Licht“, Adventskonzert der Städtischen Musikschule, Samstag, 9.12., 15.30 Uhr, , Pfarrstraße 1, Eintritt frei. Amberg : Weihnachtsmarkt der Amberger Vereine, Eröffnung mit Kaffee u. Kuchen, Sonntag, 10.12., 14 Uhr, adventliche Weihrauchvesper um 16 Uhr, Musikkapelle Amberg um 16.30 Uhr, Nikolauseinzug um 17 Uhr, Krippenausstellung. Zwischen Schützenheim und Turnhalle.

Weihnachtsmarkt der Amberger Vereine, Eröffnung mit Kaffee u. Kuchen, Sonntag, 10.12., 14 Uhr, adventliche Weihrauchvesper um 16 Uhr, Musikkapelle um 16.30 Uhr, Nikolauseinzug um 17 Uhr, Krippenausstellung. Zwischen Schützenheim und Turnhalle. Bad Wörishofen : Krippenweg - Folgen Sie den gelben Schweifsternen, 2,4 Kilometer langer Rundweg mit 68 Darstellungen, Innenstadt.

Krippenweg - Folgen Sie den gelben Schweifsternen, 2,4 Kilometer langer Rundweg mit 68 Darstellungen, Innenstadt. Bad Wörishofen : Kunsthandwerkermarkt, Samstag, 9.12., und Sonntag, 10.12, 13 bis 20 Uhr, Kurhaus, Hauptstraße 16.

Kunsthandwerkermarkt, Samstag, 9.12., und Sonntag, 10.12, 13 bis 20 Uhr, Kurhaus, Hauptstraße 16. Bad Wörishofen : „Unterallgäuer Herbergssuche“ mit Sanni Risch sowie Musiker und Darsteller des VolksMusical-Ensembles, Samstag, 9.12., und Sonntag, 10.12., 15 Uhr, St. Justina , Hauptstraße 25, Karten gibt es beim MZ-Kartenservice (Tel. 08247/35035) oder Gäste-Info im Kurhaus.

„Unterallgäuer Herbergssuche“ mit sowie Musiker und Darsteller des VolksMusical-Ensembles, Samstag, 9.12., und Sonntag, 10.12., 15 Uhr, , Hauptstraße 25, Karten gibt es beim MZ-Kartenservice (Tel. 08247/35035) oder Gäste-Info im Kurhaus. Schlingen: Weihnachtsfeier des Musikvereins, musikalische Umrahmung von der Jugend- und Stammkapelle und dem Schlingener Kindergarten, auch der Nikolaus kommt vorbei. Samstag, 9.12., 18 Uhr, Pfarrhof St. Martin , Schlingen, Frankenhofener Straße 1, Pfarrgarten.

Weihnachtsfeier des Musikvereins, musikalische Umrahmung von der Jugend- und Stammkapelle und dem Schlingener Kindergarten, auch der Nikolaus kommt vorbei. Samstag, 9.12., 18 Uhr, Pfarrhof , Schlingen, Frankenhofener Straße 1, Pfarrgarten. Breitenbrunn : Loppenhauser Dorfweihnacht, mit Nikolauseinzug, Samstag, 9.12., 15 Uhr, Gasthof Schlössle, Loppenhausen, Hauptstraße 61.

Loppenhauser Dorfweihnacht, mit Nikolauseinzug, Samstag, 9.12., 15 Uhr, Gasthof Schlössle, Loppenhausen, Hauptstraße 61. Dirlewang : Dirlewanger Weihnachtsmarkt mit Rahmenprogramm: 17 Uhr Jugendkapelle, 18 Uhr Weihnachtsmärchen, 19 Uhr Bläser des Musikvereins. Sonntag, 10.12. Heimathaus Taverne, Tavernenstraße 4.

Dirlewanger Weihnachtsmarkt mit Rahmenprogramm: 17 Uhr Jugendkapelle, 18 Uhr Weihnachtsmärchen, 19 Uhr Bläser des Musikvereins. Sonntag, 10.12. Taverne, Tavernenstraße 4. Kirchheim : Kirchheimer Adventszauber mit Rahmenprogramm, Musik, Budenzauber, im Rathaus Abgabemöglichkeit der Wunschzettel fürs Christkind sowie die Ausstellungen „Die schönsten Städte zur Weihnachtszeit - Lichterglanz von Amsterdam bis Zürich “, Werke der Freizeitmaler sowie Bilder vom Malwettbewerb. Freitag, 9.12., und Samstag, 10.12., Marktplatz.

Kirchheimer Adventszauber mit Rahmenprogramm, Musik, Budenzauber, im Rathaus Abgabemöglichkeit der Wunschzettel fürs Christkind sowie die Ausstellungen „Die schönsten Städte zur Weihnachtszeit - Lichterglanz von bis “, Werke der Freizeitmaler sowie Bilder vom Malwettbewerb. Freitag, 9.12., und Samstag, 10.12., Marktplatz. Markt Rettenbach : Adventskonzert der Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen , Sonntag, 10.12., 14:30 Uhr, Maria vom Berge Karmel, Mussenhausen , Ortsstraße.

Wochenende im Unterallgäu: Ausstellungen und Vorträge

Mindelheim : „Hat Weihnachten etwas mit Kreativität zu tun?“ Salongespräch im Rahmen der Kunstausstellung „ZwieGespräche". Sonntag, 10.12., 14:30 bis 16 Uhr, Der Salon, Frundsbergstraße 2.

„Hat etwas mit Kreativität zu tun?“ Salongespräch im Rahmen der Kunstausstellung „ZwieGespräche". Sonntag, 10.12., 14:30 bis 16 Uhr, Der Salon, Frundsbergstraße 2. Bad Wörishofen : Krippen-Dauerausstellung der Sankt-Lukas-Stiftung mit Sonderausstellung: „Christbaum - Paradiesbaum“, Samstag, 9.12., und Sonntag, 10.12., 15 Uhr bis 18 Uhr, Haus der Kunst und Krippen, Erlenweg 7.

Krippen-Dauerausstellung der Sankt-Lukas-Stiftung mit Sonderausstellung: „Christbaum - Paradiesbaum“, Samstag, 9.12., und Sonntag, 10.12., 15 Uhr bis 18 Uhr, Haus der Kunst und Krippen, Erlenweg 7. Türkheim : „300 Jahre Kapuzinerkloster in Türkheim “ - Sonderausstellung, Sonntag, 10.12., 14 bis 17 Uhr, Sieben-Schwaben-Museum, Max.-Philipp-Straße 32, Eintritt frei.



Tipp: Sport am Wochenende

Eishockey

ECDC Memmingen – Stuttgart Rebels, Sonntag, 10.12., 18 Uhr

Handball

Bezirksliga Frauen: TSV Mindelheim – TV Memmingen, Samstag, 9.12., 19 Uhr, Maristenkolleg

Bezirksklasse Männer: TSV Mindelheim II – TV Memmingen, Samstag, 9.12., 17 Uhr, Maristenkolleg

Volleyball