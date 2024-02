Wahl zum Zweiten Bürgermeister: Kampfabstimmung geht in Runde zwei

Plus Weil die Wahl zum Zweiten Bürgermeister in Markt Wald nicht wie vorgeschrieben durchgeführt wurde, empfiehlt das Landratsamt eine Wiederholung. Der Bürgermeister nimmt's gelassen.

Gleich zum Start seiner Amtszeit als Erster Bürgermeister muss der neue Markt Walder Rathauschef Christian Demmler ( CSU) einen Rüffel von der Kommunalaufsicht am Landratsamt einstecken: Die Wahl des Zweiten Bürgermeisters sollte wiederholt werden, hat das Landratsamt als Aufsichtsbehörde nach eingehender Prüfung empfohlen.

Bürgermeister Chrsitian Demmler (links) und Geschäftsleiter Herbert Egger schauen ganz genau, ob sich in der Wahlurne noch ein Stimmzettel versteckt hat.

Bürgermeister Christian Demmler nimmt das gelassen: Er wolle jede Missstimmung vermeiden und lässt die Wahl am Dienstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr, erneut durchführen. Knackpunkt war das Abstimmungsverhalten der Gemeinderäte bei der ersten Wahl: Obwohl Demmler den Gemeinderat noch vor der Abstimmung ausdrücklich auf die vorhandene Wahlkabine hingewiesen hatte, füllten die Rätinnen und Räte ihre Stimmzettel direkt am Ratstisch aus. Die Kommunalaufsicht hält dies für problematisch und pocht auf die Einhaltung des vorgeschriebenen Wahlgeheimnisses.