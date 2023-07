Markt Wald

18:00 Uhr

Was war die Ursache für den tödlichen Flugzeugabsturz vom März?

Plus Drei Monate nach dem Flugzeugunglück im Bayerischen Wald, bei dem ein Ehepaar aus Markt Wald ums Leben kam, liegen jetzt erste Erkenntnisse vor.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Am 23. März 2023 war vormittags im Nationalpark Bayerischer Wald ein Kleinflugzeug abgestürzt. Durch den Aufprall bei Neuschönau starb der 54-jährige Pilot und dessen 56-jährige Frau. Beide lebten in der Gemeinde Markt Wald. Wie bei allen Flugzeugunglücken hierzulande wurde die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung eingeschaltet. Die Behörde aus Braunschweig hat jetzt einen Zwischenbericht vorgelegt.

Das Flugzeug startete am 23. März vom Flughafen Augsburg

Daraus geht hervor, dass das Flugzeug vom Typ Diamond DA 40 am 23. März 2023 um 8.01 Uhr am Flughafen Augsburg auf der Startbahn 7 gestartet war, um nach Sichtflugregeln über das Gebiet des Bayerischen Waldes in die Tschechische Republik zum Vysoke Myto Airport zu fliegen. An Bord befanden sich neben dem Piloten dessen Ehefrau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen