Mindelheim

vor 48 Min.

Alois Spiegl hat nicht nur als Pädagoge in Mindelheim viele Spuren hinterlassen

Plus Der ehemalige Direktor der Mindelheimer Grundschule Alois Spiegl war vielfach engagiert und weithin bekannt. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Von Wilhelm Unfried

„Mit dem Tod eines Menschen verliert man vieles, nicht aber die Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Zeit“. Und Alois Spiegl, der jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben ist, hat viel Zeit mit den Mindelheimern verbracht, sei es als engagierter Lehrer und Rektor der Grundschule, als begeisterter Sänger oder als unermüdlicher Motor des AMC Automobil- und Motorsportclub im ADAC, als Pionier in der Schulpartnerschaft mit Schwaz und Bourg de Péage oder als erster Vorsitzender der „Schlaraffia in Frundsbergs Mauern“. Daneben wirkte er noch fast 20 Jahre in der katholischen Kirchenverwaltung und im Aufsichtsrat der Wohnbaugenossenschaft.

Er ist wohl fast jedem Mindelheim irgendwann begegnet und alle haben Alois Spiegl als einen freundlichen, sympathischen, kompetenten aber auch geselligen Menschen in Erinnerung. Zur Welt kam er 1941 in Karlsbad. Die Wirren des Zweiten Weltkrieges führten ihn in den Landkreis Mindelheim, genau gesagt nach Erisried. Er besuchte dort die Volksschule, danach die Oberrealschule der Maristen in Mindelheim. Es folgte ein Studium an der PH Augsburg das 1968 mit dem zweiten Staatsexamen endete. Doch der Verstorbene stürzte sich noch weiter in die Pädagogik und absolvierte von 1974 bis 1976 ein Zusatzstudium für Sonderpädagogik in München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen