Betrüger greifen Kreditkartendaten ab

In zwei Betrugsfällen ist in Mindelheim beträchtlicher Schaden entstanden.

Bei der Polizei in Mindelheim wurden am Donnerstag zwei Anzeigen wegen Internetbetrugs erstattet. Die Geschädigten hatten jeweils einen Artikel auf einer Auktionsplattform zum Verkauf inseriert. Ein vermeintlicher Käufer sendete ihnen eine E-Mail zur Zahlungsabwicklung. Diese erweckte den Anschein, als wäre sie von der Auktionsplattform, allerdings war dies nicht der Fall, so die Polizei. Die Geschädigten gaben ihre Kreditkartendaten ein und diese nutzten die unbekannten Täter für unberechtigte Abbuchungen. Laut Polizei entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. (mz)