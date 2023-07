Das Frundsbergfest ist das zweitbeliebteste Fest in der Region

In einer Umfrage wurde das Mindelheimer Frundsbergfest zum zweitbeliebtesten Stadtfest der Region gewählt. Zur Auswahl standen insgesamt zwölf Feste.

Die Mindelheimerinnen und Mindelheimer haben es wahrscheinlich schon immer gewusst: Das Frundsbergfest ist weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebt. Das bestätigt nun auch eine – allerdings nicht repräsentative – Umfrage unserer Redaktion, an der sich 870 Leserinnen und Leser beteiligt haben.

Sie konnten darin abstimmen, welches Stadtfest in der Region aus ihrer Sicht in diesem Jahr das beste war. Dabei landete das Mindelheimer Frundsbergfest mit 106 Stimmen und nur einer Stimme Vorsprung vor der Friedberger Zeit auf Platz zwei. Als Sieger ging mit 42 Prozent der abgegebenen Stimmen mit deutlichem Abstand das Stadtfest in Rain hervor.

44 Bilder Eindrücke vom diesjährigen Frundsbergfest Foto: Andreas Zündt

Auf den weiteren Plätzen folgen das Neuburger Schlossfest, die Augsburger Sommernächte, der Schwörmontag in Ulm, das Landsberger Ruethenfest, das Guntiafest in Günzburg, das Aichacher Stadtfest, das Reichsstraßenfest in Donauwörth, das Tänzelfest in Kaufbeuren und der Memminger Fischertag.

Vielleicht klappt es beim nächsten Frundsbergfest 2026 dann ja für Platz eins

Das Frundsbergfest haben in diesem Jahr nach Einschätzung von Norbert Sliwockyj, dem Vorsitzenden des Frundsberg Festrings, mindestens 40.000 Historienfans besucht. 30.000 haben an den sechs Festtagen Eintritt bezahlt. Obwohl das rund 25 Prozent weniger sind als beim letzten Frundsbergfest 2018, zog Sliwockyj nach dem diesjährigen Fest eine positive Bilanz: Es sei von einer außerordentlich positiven Grundstimmung getragen gewesen und abgesehen von kleineren technischen Störungen absolut reibungslos verlaufen. Die Neuerungen, wie das Kinderprogramm an den Samstagen und die Bühnen auf der Maximilianstraße, seien sehr gut angenommen worden.

67 Bilder Auch beim zweiten Mal schön: Der historische Bauernmarkt Foto: Ulla Gutmann

Auch viele auswärtige Gäste habe das Frundsbergfest begeistert, so der Vorsitzende des Festrings. Manch einer habe gesagt, dass er ein solches Fest in einer kleinen Stadt wie Mindelheim nicht erwartet habe. „Man merkt einfach, dass alle Akteure mit Herzblut und Freude am Gelingen des Festes mitarbeiten“, betonte der Vorsitzende des Festrings. Das hat sich offenbar auch in der jetzigen Abstimmung niedergeschlagen. Und wer weiß: Vielleicht reicht es in drei Jahren, wenn das nächste Frundsbergfest ansteht, dann ja sogar für den ersten Platz. (baus, jsto)