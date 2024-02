Das Mittagessen in Mindelheimer Kitas und Schulen wird teurer

Plus In den vier städtischen Kitas sowie der Grundschule steigen die Preise fürs Mittagessen deutlich. Das hat auch mit der angespannten Haushaltslage der Stadt zu tun.

Bereits zum 1. März steigen die Preise für die Mittagessen an den vier städtischen Kindertageseinrichtungen und der Grundschule deutlich. Das hat der Mindelheimer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung gegen die Stimme von Maximilian Heim ( Freie Wähler) beschlossen. Hintergrund der Preiserhöhung sind die gestiegenen Lebensmittelpreise, aber auch höhere Transport- und vor allem Lohnkosten.

An der Christoph-Scheiner-, der Luxenhofer-, der Champagnat- und der Anna-von-Teck-Kita müssen die Eltern ab kommendem Monat demnach 5,20 Euro pro Mahlzeit zahlen. Das ist ein Euro mehr als bisher und entspricht einer Steigerung von 23,8 Prozent. An der Grundschule steigt der Preis für eine Portion von 4,90 Euro auf 6,30 Euro, das sind 28,6 Prozent mehr als bisher.