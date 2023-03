Mindelheim

vor 43 Min.

Das "Mondlicht-Open-Air" steht auf der Kippe

Plus Mindelheim will sparen. Dafür möchte Bürgermeister Stephan Winter in Frundsberg-Jahren von sofort an auf das "Mondlicht-Open-Air" verzichten. Ob es wirklich so weit kommt?

Von Benedikt Dahlmann Artikel anhören Shape

Es war der zu erwartende Aufreger in der Haushaltsdebatte. Zuvor war bereits durchgesickert, dass das "Mondlicht-Open-Air" in diesem Jahr nicht auf dem Haushaltsplan der Stadt stehen könnte. Gleich nach der guten Nachricht, dass das Mindelheimer Freibad gut angenommen werde, machte Bürgermeister Stephan Winter vor dem Finanzausschuss des Stadtrats reinen Tisch. Vorbehaltlich der Zustimmung der Stadträte solle "das Mondlicht-Open-Air in diesem Jahr aussetzen." Damit meinte Winter jedoch nicht nur dieses, sondern in Zukunft jedes Jahr, in dem das Frundsberg-Fest stattfindet, wie er kurz darauf erläuterte. Alle drei Jahre soll demnach also die beliebte Veranstaltung auf der Schwabenwiese ausfallen, zu der Tausende von Besuchern kommen. Im Ausschuss ging es nun um die Hintergründe.

