Mindelheim

vor 32 Min.

Das Theatereck in Mindelheim schließt – zumindest vorerst

Das Theatereck am Mindelheimer Forum wird in Kürze geschlossen, bis ein neuer Pächter gefunden ist. Im Forum können derweil weiterhin Veranstaltungen stattfinden.

Plus Lange sah es so aus, als könnten Forum und Theatereck in Mindelheim nahtlos weiterverpachtet werden. Doch daraus wird nun überraschend nichts. So geht es weiter.

Von Sandra Baumberger

Als Peter Weyh-Immerz, der bisherige Pächter des Mindelheimer Forums samt Theatereck, im November angekündigt hatte, diesen März aufhören zu wollen, schien wenig später eine Folgelösung zum Greifen nah: Ein Mindelheimer Gastronom wollte die Bewirtung der Forums-Säle sowie des Restaurants übernehmen, die der Stadt Mindelheim gehören. Der Stadtrat hatte dafür in nicht-öffentlicher Sitzung bereits grünes Licht gegeben und es schien nur noch eine Formsache zu sein, die Übergabe offiziell zu machen. Doch nun haben sich diese Pläne überraschend zerschlagen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Bürgermeister Stephan Winter, was das für die Stadt, aber auch die Mieter des Forums bedeutet und wie es nun weitergeht.

Geplant war demnach, dass der Gastronom in der Roma GbR, die offiziell Pächter des Forums und des Theaterecks ist, künftig den Platz von Peter Weyh-Immerz einnimmt. Da es dadurch nur einen Wechsel innerhalb der GbR gegeben hätte, aber keinen Pächterwechsel, hätten die Verträge nahtlos fortgeführt werden können. Der Gastronom habe nun jedoch überraschend seine Bereitschaft zurückgezogen, in die Roma GbR einzutreten, so Winter. "Die Gründe kenne ich nicht." Dadurch läuft der Pachtvertrag mit der Roma GbR nun zum 31. März aus – und die Stadt muss per deutschlandweiter Ausschreibung einen Nachfolger suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen