Die Stadt Mindelheim wird immer fahrradfreundlicher

Plus Experten von außen haben das Radwegenetz der Stadt Mindelheim unter die Lupe genommen. Es gab viel Lob, aber auch klare Empfehlungen, was besser gemacht werden kann.

Die Kreisstadt Mindelheim bemüht sich seit Jahren um mehr Klimafreundlichkeit. Mit Simone Kühn wurde eine Klimaschutzmanagerin eingestellt und ein Energieteam aus Vertretern des Stadtrates, der Verwaltung und interessierten Bürgerinnen und Bürger gegründet. Teil dieser Arbeitsgruppe ist ein Radteam. Denn wenn mehr Menschen aufs Rad steigen, so die Überlegung, entlastet das auch die Umwelt. Auch einen Radverkehrsbeauftragten gibt es in Person von Karl Geller, dem der Umweltschutz seit Jahren Herzensangelegenheit ist.

Um voranzukommen bei diesem Ziel, den Radverkehr zu fördern, hat die Stadt Mindelheim vor vier Jahren einen Aufnahmeantrag beim Verein Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern AGFK gestellt. Da kann nur mitmachen und von Expertenwissen profitieren, wer seine Hausaufgaben macht. Deshalb war Mindelheim damals als vorläufiges Mitglied aufgenommen worden.