So schmeckt der MZ-Volontärin die erste Weißwurst in Mindelheim

Am 22. Februar ist der Tag der Weißwurst. Unsere Autorin stammt von jenseits des Weißwurst-Äquators und hat nun das erste Mal eine gegessen. Das ist ihr Urteil.

Aufgabe einer Volontärin ist ja in erster Linie eins: Lernen. Hier im Unterallgäu lerne ich neben dem journalistischen Handwerk auch allerhand, mit dem ich vor dem Volontariat nicht unbedingt gerechnet hatte. Ich weiß jetzt, was ein Hästräger ist und dass es an Fasching Prinzenpaare gibt, dass es Semmel und nicht Brötchen heißt, dass es in Bayern wirklich die besten Brezn gibt und so langsam kann ich auch stärkere Dialekte verstehen. Eine Sache darf ich bei alldem natürlich nicht vergessen: die Weißwurst. Das ist in Bayern nicht nur irgendein Lebensmittel, ihr wird sogar ein eigener Tag gewidmet.

Ich muss gestehen, dass ich als ehemalige Vegetarierin doch ein wenig Respekt vor diesem Kulturgut hatte. Aber es gehört nun mal dazu und ich will mir ja nicht den Ruf einhandeln, mich nicht auf die neue Umgebung einlassen zu können. Deshalb ging ich auch gleich in die Vollen und ließ mir das Zuzeln erklären. Naja. Ich würde sagen, es hat einigermaßen geklappt. Trotzdem habe ich nach einer halben Weißwurst lieber zivilisiert zu Messer und Gabel gegriffen. Lecker war es schon, was der Hype aber genau soll, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Vielleicht brauche ich dafür einfach noch ein bisschen Nachhilfe in Bayern-Folklore.

Die Weißwurst soll am 22. Februar 1857 in München erfunden worden sein

Wobei mich langsam das Gefühl beschleicht, bei vielen Bräuchen handelt es sich eher um einen Mix aus Verschiedenstem und irgendwann hat es jemand Tradition genannt. Das ist sicherlich anderswo nicht anders, aber in Bayern macht man doch auffällig viel Tamtam um seine Eigenheiten. Auch die Entstehung der Weißwurst kann man eher als Mythos bezeichnen. Angeblich soll der Wirt Sepp Moser sie am 22. Februar 1857 in der Gastwirtschaft "Zum ewigen Licht" in München erfunden haben. Ausgerechnet am Rosenmontag sollen ihm die Schafsdärme für seine Würste ausgegangen sein. Kurzerhand entschloss er sich, das Kalbsbrät in Schweinsdärme zu füllen. Aus Angst, sie könnten beim Braten zerplatzen, gab er sie in heißes Wasser. Die heutige Weißwurst war geboren. Das ist alles zwar nicht belegt und es gibt Hinweise, dass es die Weißwurst schon sehr viel länger gibt, nichtsdestotrotz gilt der 22. Februar nun als Tag der Weißwurst. Na dann, o'zuzelt is! Oder was auch immer.

Apropos zuzeln: Im Weißwurst-Lexikon steht, die Würste seien heute eigentlich "zuzelungeeignet" weil sie, im Gegensatz zu früher, festeres Brät und weichere Haut haben. "Die Weißwurst wird NICHT gezuzelt", heißt es da in aller Deutlichkeit. Da lag ich mit meiner Präferenz für Messer und Gabel also schon ganz richtig.