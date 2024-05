Einbrecher stehlen Geld aus einem Wohncontainer in Mindelheim

Einbrecher haben in Mindelheim Geld aus einem Wohncontainer gestohlen und wurden beobachtet. Die Polizei sucht jedoch weitere Zeugen.

In der Joseph-Bernhart-Straße in Mindelheim sind am Montagmorgen Einbrecher in einen Wohncontainer auf einer Baustelle eingedrungen. Dabei hebelten laut Polizei zwei Personen die Containertüre auf und entwendeten Bargeld. Die Bewohner waren nicht vor Ort. Ein Anwohner konnte beobachten, dass es sich bei den Tätern um eine Frau und einen Mann handelte. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/7685-0 zu melden. (mz)