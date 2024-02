Einsatz am Landratsamt: Polizei nennt Auslöser für "Schuss"-Geräusch

Am Donnerstag waren mehrere Streifenwagen zum Landratsamt in Mindelheim ausgerückt, weil Schüsse vermutet worden waren. Nun äußert sich die Polizei zum Hintergrund der Tat.

Kurz herrschte am Donnerstagnachmittag Unsicherheit in Mindelheim: War am Landratsamt geschossen worden? Die Polizei rückte nach entsprechenden Hinweisen mit mehreren Streifen an, konnte dann aber Entwarnung geben. Bei dem "Schuss" handelte sich lediglich um eine eingeschlagene Glasscheibe. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußerte sich die Polizei nun zu den ersten Hintergründen der Sachbeschädigung.

Auslöser war laut Polizei offenbar eine abgelehnte Geldleistung: Weil ein 25-Jähriger seinen Personalausweis nicht dabeihatte, wurde ihm die monatliche Asylleistung nicht ausgezahlt. Daraufhin hatte er laut Polizei eine Scheibe eingeschlagen und so offenbar ein Geräusch verursacht, das wie ein Schuss geklungen hatte.

Die Polizei ermittelt nach den "Schüssen" wegen Sachbeschädigung

Die Polizei ging nicht von einer Bedrohungslage aus. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro.